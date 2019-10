Stammtisch der IWK

Kaltenweide. Der nächste Stammtisch der Interessengemeinschaft Weiherfeld/Kaltenweide für alle Mitglieder und Gäste findet am 20. November um 19 Uhr im Waldkater in Maspe statt.

Wer schon um 18 Uhr Telefon (05 11) 9 73 50 15 oder per E-Mail an treytnar@iwk-langenhagen.de. Auf der Tagesordnung stehen die Planung des Sommerfestes auf dem Kaltenweider Platz in 2020, die Neubesetzung des IWK-Vorstandes und Verschiedenes.