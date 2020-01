Stammtisch der Senioren Union

Wennebostel. Die Senioren Union möchte ihre Informationsreihe mit interessanten Themen fortsetzen. Für den zweiten Stammtisch am 13. Februar um 15 Uhr im Gasthaus Bludau erwartet die Zuhörer ein informativer Bericht aus dem Dezernat Zentrale Aufgaben der Bundeswehr heute. Hierzu wird herzlich eingeladen. Neben den Mitgliedern sind wie immer Besucher herzlich willkommen.

Beim ersten Stammtisch der Senioren Union wurde neben dem neuen Jahrzehnt das Mitglied des Niedersächsischen Landtages, Editha Westmann, herzlich begrüßt. Editha Westmann berichtete über ihre Arbeit als Landesbeauftragte für Heimatvertriebene, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Ein Thema, das in diesem großen Zuhörerkreis sehr interessiert und emotional aufgenommen wurde. Ein großes Aufgabengebiet für ganz Niedersachsen wird von der Landesbeauftragten mit ihrem in Hannover ansässigen Team bewältigt. Dazu gehören viele Anfragen Betroffener, die Unterstützung bei vielfältigen Aufgaben benötigen. Hier wird Hilfestellung geleistet, oder auch einfach nur zugehört. Sehr positiv sieht Editha Westmann die Entwicklung, dass auch die derzeitige Generation sich für diese Zeit vor ihnen interessiert und sie häufig zu Vorträgen in Schulen eingeladen wird. Ein Weg gegen das Vergessen, da waren sich die Zuhörer einig, die ja noch teilweise selber Erinnerungen hatten. Leider wurde in den Familien oft wenig über die Tragik berichtet, weil es offensichtlich zu sehr schmerzte und verdrängt wurde. Gerade darum sind die Aufgaben der Landesbeauftragten so sinnvoll. Ein interessanter Vortrag, der bei den Teilnehmern mit viel Beifall bedacht wurde. Es wurde der Wunsch geäußert, einen Ausflug nach Friedland zu planen, der möglichst noch in diesem Jahr erfolgen soll. Aktuelle Themen des Landtages wurden kurz angesprochen und der Nachmittag endete mit einem gemütlichen Kaffeetrinken im Gasthaus Stucke.