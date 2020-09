Stammtischtreffen

Mellendorf. Die Regionalgruppe Stammtisch Wedemark, der Deutschen Killifisch Gemeinschaft (DKG), trifft sich am Sonnabend, 26. September, um 15 Uhr zum Gedankenaustausch über das Hobby. Das Treffen findet in Mellendorf in der Kleingartenkolonie statt. Gäste sind herzlich willkommen. Wir bitten alle Teilnehmer um Einhaltung der Corona-Hygieneregeln. Wegen der Corona-Vorschriften wird um telefonische Anmeldung bei der Gruppenleiterin Sonia Fritsche,Telefon (01 52) 09 83 91 62, gebeten.