Weihnachtsmarkt in Berkhof

Berkhof. Die Feuerwehr Berkhof veranstaltet am 3. Advent (15. Dezember) auf der Feuerwehrwiese in Berkhof den jährlichen Berkhofer Weihnachtsmarkt. Hierzu werden interessierte Standbetreiber (privat wie gewerblich) aus allen erdenklichen Bereichen (Lebensmittel, Hobbywaren, Kunstgegestände, Weihnachtsschmuck) gesucht. Um die anfallenden Kosten zu decken wird eine geringe Standgebühr erhoben. Anmeldungen und Anfragen an Jörn Kahlmeyer unter Telefon (01 71) 7 57 71 90.