Kurs des Kinderschutzbundes Wedemark

Bissendorf. Der Kinderschutzbund Wedemark bietet wieder den Kurs „Starke Eltern – Starke Kinder“ an. Der Elternkurs unterstützt und fördert die Erziehungskompetenz von Eltern. Ziel ist es, die Kommunikation in der Familie zu verbessern; das Selbstvertrauen der Eltern zu stärken; mehr Entlastung und Sicherheit bei der Erziehung zu entwickeln. Die Eltern eignen sich theoretisches Wissen an, sie entwickeln neue Sichtweisen und erhalten praktische Anregungen. Viele Übungen, der Austausch untereinander und Wochenaufgaben für zu Hause erleichtern es, die neuen Erkenntnisse und Erfahrungen auszuprobieren. Viele Eltern fühlen sich in der Erziehung allein gelassen. Hier haben sie die Möglichkeit, sich unter kompetenter Leitung über Alltagssituationen in der Familie und Erziehung im reflektierenden Gespräch auszutauschen.Der Kurs findet statt am Freitag, 22. November, und Freitag, 13. Dezember, von 18 bis 21 Uhr und am Sonnabend, 23. November, und Sonnabend, 14. Dezember, von 11 bis 15 Uhr,also insgesamt 14 Stunden, in vier Terminen, im Bürgerhaus Bissendorf statt. Erstmalig ist der Kurs für die teilnehmenden Eltern kostenfrei, die Anzahl der Plätze ist begrenzt, Anmeldungen gerne unter Telefon (01 73) 2 40 40 88.