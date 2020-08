Start des Elterncafés

Im Blauen Raum des Pfarrhauses

Mellendorf. Nach der langen Corona-Pause bietet das evangelische Familienzentrum in der Wedemark emilie erstmals am Mittwoch, 2. September, von 9.30 bis 11 Uhr unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienebedingungen wieder das Elterncafé an. Im „Blauen Raum“ des evangelischen Pfarrhauses der St. Georgs-Kirchengemeinde, Wedemarkstraße 28 in Mellendorf können die Eltern, Großeltern und alle Interessierten in dieser Zeit gemeinsam frühstücken, sich austauschen, über Unterstützungs- und Beratungsangebote informieren oder einfach zusammen sitzen und klönn. Sehr gerne können dabei Ideen und Anregungen für die Angebote des Familienzentrums eingebracht werden. Die Familien können sich auch über die Angebote der Kirchengemeinde, der Krippe und der Kindertagesstätte informieren. Für die Kinder, die während dieser Zeit nicht in der Krippe oder der Kindertagesstätte betreut sind, ist eine kleine Spielecke eingerichtet. Die Kosten für das Frühstück betragen 1,50 Euro.