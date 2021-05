Start in die Konzertsaison

Insomnia Brass Band in der Brelinger Mitte

Brelingen. Endlich ist es soweit, die Sommer-Konzert-Saison kann eröffnet werden. Die Brelinger Mitte freut sich, zum ersten Konzert in diesem Jahr bei „Kultur unterm Schauer“ an der Hauptstraße 44 in Brelingen einladen zu dürfen. Am 5. Juni zeigt ab 20.30 Uhr die Insomnia Brass Band, dass auch ein Trio als Miniatur-Ausgabe einer Brass-Band nur mit Posaune, Baritonsaxophon und Schlagzeug besetzt, einen rauen, überschäumenden Sound kreieren kann, der es mit jedem großen Ensemble aufnimmt. Anne Lucks, Almut Schlichting und Christian Marien spielen unwiderstehlich und unaufhaltsam polyphon mit einer atemberaubenden Energie. Die Musiker jonglieren mit wechselnden Rollen zwischen Rhythmus und Melodie und lassen so Facetten aus Funk, Punkrock, Free Jazz und New Orleans Brass Band miteinander verschmelzen. Bei jedem Song ist die Band in Bewegung, spielt quecksilbrige Harmonien, setzt spontan Akzente, lässt melodische Erwartungen zusammenkrachen und generell die Wände wackeln. Auf technisch höchstem Niveau bremsen ihre verwegenen Ideen nie die Feierlaune. Ein Riesenspaß, der einen zum Pogo-Tanzen verleiten könnte.Damit die Zuschauer in einer geschützten und sicheren Atmosphäre das Konzert erleben und auch den „Schauer“ weiter als Veranstaltungsort nutzen können, gelten die AHA-Regeln und auf allen Wegen müssen FFP2- oder OP-Masken getragen werden. Der Einlass ist nur mit einem gültigen negativen zertifizierten Test möglich. Das können PCR-, Schnell- und Selbsttests sein, die nicht älter sind als 24 Stunden. Als Testnachweis gilt, wenn der Test von einem zugelassenen Testzentrum durchgeführt und eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt wurde oder der Test vor Ort unter Aufsicht durchgeführt wird. Vollständig geimpfte und genesene Personen erhalten ohne vorher durchgeführten Schnelltest Zugang bei Vorlage des Impfpasses (mindestens 15 Tage nach zweiten Impfung) oder einer Bescheinigung der vollständigen Genesung (mindestens 28 Tage nach Infektion).Wie schon im letzten Jahr sind ein Vorverkauf an den üblichen Stellen und eine Abendkasse nicht möglich. Stattdessen bitten wir alle Interessierten, sich im Büro der Brelinger Mitte per Mail unter info@brelinger-mitte.de mit den persönlichen Kontaktdaten (Name, Vorname, vollständige Anschrift, Telefonnummer) anzumelden. Am Veranstaltungsabend ab 19 Uhr liegen dann die reservierten Karten am Eingang von „Kultur unterm Schauer" in der Hauptstraße 44 zur Abholung und Bezahlung bereit. Um alle Hygieneregeln einhalten zu können, braucht es mehr Zeit als üblich. Deshalb wird gebeten, für das Ankommen diese Zeit mit einzuplanen.