Start in die Saison

Franzseeinitiative lädt ein zum Lunchen

Amedorf. Am Himmelfahrtstag, 30. Mai, ab 11 Uhr heißt es im Naturbad Franzsee in Mandelsloh/Amedorf „Lunchen (wahrscheinlich) ohne Planschen“. Seit 20 Jahren stellt die Franzsee Initiative den Badebetrieb am Franzsee sicher. Mit der Neugestaltung der Spundwand, des Ufer- und Eingangsbereiches sollte auch für die nächsten 20 Jahre die Attraktivität und die Nutzbarkeit des Bades gewährleistet werden. Diese umfangreichen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen wurden möglich durch die Aufnahme der Franzsee Initiative in das Leader-Programm „Meer und Moor“ und einer damit verbundenen finanziellen Förderung.Durch ganz viel ehrenamtliches Engagement konnten die Arbeiten pünktlich zum Saisonstart abgeschlossen werden. Nun will die Initiative allen Franzsee-Fans die Neuheiten beim Start in die Badesaison präsentieren. Das war der Plan – aber manchmal kommt es anders als man denkt! Die einen freuten sich über einen Jahrhundertsommer 2018 – die anderen kämpfen jetzt mit seinen Folgen, dem fehlenden Wasser. Dazu gehören unter anderem die Franzsee Initiative, der Angelverein, die Kinder und alle Bürger der Umgebung, die den Franzsee als Freizeit- und Naturerlebnis über viele Jahrzehnte schätzen gelernt haben.Alle treuen Badegäste, die Bewohner der umliegenden Ortschaften, die Unterstützer, die ehrenamtlichen Helfer und alle naturverbundenen Interessierten sind eingeladen, am Himmelfahrtstag einen Abstecher an den Franzsee zu machen und einen informativen und unterhaltsamen Tag verbringen. Besucher können sich beim leckeren „Franzsee-Büfett“, bei Steaks, Würstchen vom Grill oder hausgemachtem Kuchen stärken. Zur Erfrischung gibt es Bier vom Fass, Mai-Bowle, Wein und Softdrinks. Für die musikalische Unterhaltung wird die Gruppe 80proof mit Live-Musik sorgen: Sie spielen Rock-, Soul- und Blues-Klassiker.