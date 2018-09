Staudenbörse

Lutter. Jetzt und in den kommenden Wochen ist die ideale Zeit, um Staudenbeete zu verjüngen, alte Stauden zu teilen und neue anzupflanzen. Die LandFrauen Mandelsloh laden am Sonnabend, 6. Oktober, von 14 bis 18 Uhr auf dem Hof Ahrens in Lutter zu einer Staudenbörse ein. Die LandFrauen würden sich sehr freuen, wenn viele Besucher Stauden, Blumensamen oder Ableger von Obst, zum Beispiel Himbeeren bringen würden, damit andere Hobbygärtner sich daran im nächsten Jahr erfreuen können. Wie das funktioniert? Die Pflanzen können am Freitag, 5. Oktober, ab 15 Uhr – wenn möglich in kleinen Töpfen – zum Hof Ahrens in Lutter, Am Bäckerweg 5, gebracht werden. Weitere Einzelheiten erfahren Interessierte telefonisch bei Irene Hornbostel (0 50 72) 12 73 oder Heidemarie Stünkel (0 50 72) 15 47.