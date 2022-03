Stille Friedensdemo

Mellendorf. Die SPD-Wedemark ruft aufgrund der aktuellen politischen Situation in der Ukraine am Sonntag, 6. März, ab 17 zu einer Friedensdemonstration auf dem Rathausvorplatz der Gemeinde Wedemark, Fritz-Sennheiser-Platz 1, auf.

Bürger sind herzlich gebeten an diesem Sonntag an der stillen Demonstration mit Kerzen und Windlichtern teilzunehmen. „Wir wollen ein starkes Zeichen für Freiheit und Frieden in der Ukraine und Europa setzen und uns solidarisch mit unseren ukrainischen Nachbarn zeigen“, erklärt die Vorsitzende der Sozialdemokraten und Bundestagsabgeordnete Rebecca Schamber. Bitte die Abstands- und Hygieneregeln beachten und eine FFP-2-Maske tragen.