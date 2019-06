Straßenausbaubeiträge – der SPD die Meinung sagen

Infostand, Diskussion und Bratwurst am 28. Juni in Bissendorf

Bissendorf. Die Diskussion auf kommunaler Ebene, aber auch in der Bundesregierung, hat immer noch zu keinem konkreten Ergebnis über die Zukunft der Straßenausbaubeiträge geführt. Die derzeit gültige Satzung aus dem Jahr 2003 verpflichtet die Gemeinde Wedemark, bei der Grunderneuerung von kommunalen Straßen, Geh- und Radwegen die Anlieger zwischen 25 und 75 Prozent an den Kosten zu beteiligen. Auf diese Beiträge kann und darf die Gemeinde nach der derzeitigen Rechtslage nicht verzichten. Je nach Grundstücksgröße können von den Eigentümern mehrere tausend Euro zu zahlen sein. Dies ist besonders für ältere Mitbürger eine zu große Belastung.Die SPD Wedemark will diese drohende finanzielle Beteiligung durch die Anlieger und die 16 Jahre alte Satzung abschaffen. Das bedeutet, alle Bewohner der müssten sich solidarisch an den Kosten für die Grunderneuerung von Straßen beteiligen. Dazu möchte die SPD die Meinungen der Menschen in der Wedemark erfahren und lädt alle Interessierten zu einer Information und Diskussion ein. Gelegenheit bietet dazu ein Infostand am Freitag, 28. Juni, von 16 bis 18 Uhr in der Scherenbosteler Straße an der ehemaligen Volksbank. Dort können die Teilnehmer nicht nur ihre Meinung sagen, sondern auch persönlich abstimmen. Die SPD Bissendorf hat den Infonachmittag unter das Motto „Bratwurst statt STRABS“ gestellt und lädt nicht nur zur Diskussion und Information herzlich ein, sondern auch zu einer kostenfreien leckeren Bratwurst.