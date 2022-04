Stress lass nach

Helstorf. Die Gruppe Querbeet der Kirchengemeinde Helstorf lädt am Donnerstag, 28. April um 18 Uhr zu einer Veranstaltung zum Thema „Stress und Selbstfürsorge“ ins Gemeindehaus, Brückenstraße 13, ein. An diesem Abend geht es um die Fragen: Was ist das eigentlich, Stress? Was macht uns Stress und was macht Stress mit uns? Und die wichtigste: Was können wir gegen Stress tun? Darauf gibt es viele Antworten. Ein zentraler Aspekt des Abends ist die Selbstfürsorge, eine wichtige Quelle für Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensfreude. Mit Achtsamkeitsübungen schulen wir die Selbstwahrnehmung und lernen so, Stresssignalen des Körpers gegenzusteuern. Und schließlich geht es um die Frage: Wie kann positives Denken unser Gehirn verändern? Ein abwechslungsreicher Abend mit Theorie und Praxis erwartet die Teilnehmer. Referentin ist Uschi Haber, langjährige Trainerin für Methoden der Stressbewältigung und Entspannung.Stress lass nach - Selbstfürsorge als Quelle für Gesundheit und Lebensfreude. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es gilt die 3G-Regel. Anmeldung bis 22. April bei Ingrid Kober, Telefon (0 50 72) 7412. Bitte bequeme Kleidung und ein Getränk mitbringen.