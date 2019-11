Sushi-Kurs bei famila

Langenhagen. Wer schon immer die hohe Kunst des Sushi-Rollens erlernen wollte, hat dazu demnächst Gelegenheit: Der famila-Markt in Langenhagen bereitet in seiner Sushi Daily Bar frisches und hochwertiges Sushi zu und möchte sein Fachwissen über das Rollen gerne weitergeben. Interessierte können die Geheimnisse sowie die Zubereitung der leckeren und gesunden japanischen Köstlichkeiten Maki, California Rolls, Nigiri, Crunch Rolls und Wakame Roll entdecken. Am Ende des Kurses werden alle gemeinsam das köstliche selbstgemachte Sushi genießen. Der Kurs findet am Dienstag, 19. November, von 17 bis 20 Uhr im Eventraum des famila-Marktes an der Hans-Böckler-Straße 60 bis 66 in Langenhagen statt und kostet 45 Euro pro Person. Anmeldungen können am Kundencenter abgegeben werden.