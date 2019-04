Symphonisches Frühlingskonzert

Internationale Solisten in Mandelsloh dabei

Mandelsloh. „Wir freuen uns sehr darauf, wieder in die schöne Landschaft an der Leine zu kommen“, sagt Katrin Auzinger im Gespräch. Sie war gemeinsam mit ihrem Freund dem Bassisten Markus Volpert vor vier Monaten das erste Mal hier. Da gab das Duo auf Einladung der SingAkademie Niedersachsen ein viel beachtetes Konzert in der Klosterkirche Mariensee. „Damals ahnten wir nicht, dass wir so schnell wieder hier sein würden“, meint lächelnd Markus Voplert. „Aber als wir vom Dirigenten der SingAkademie Niedersachsen, Claus-Ulrich Heinke, gefragt wurden, ob wir die Solo-Partien beim Konzert mit Mendelssohns „Die erste Walpurgisnacht“ in der St.-Osdag-Basilika übernehmen wollen, gab es für uns kein Zögern.“ Der im österreichischen Burgenland lebende Musiker kennt die Kirche gut. Denn er war dort schon einmal als Solist zu Gast, als die SingAkademie mit Händels „Messias“ in der Version von W. A. Mozart dort gastierte. Der Vater zweier Söhne ist ein international gefragter Sänger. Er ist Preisträger verschiedener Wettbewerbe – darunter sind der Leipziger Bachwettbewerb, der Deutsche Musikwettbewerb in Berlin, der Grazer Schubert-Wettbewerb, der Anneliese Rothenberger-Wettbewerb und der Francisco-Viñas-Wettbewerb in Barcelona. Regelmäßig ist er bei wichtigen Festivals in ganz Mitteleuropa vertreten. In seiner Vita stehen auch Opernrollen in Zürich, Basel und bei den Ludwigsburger Festspielen „Ich liebe es, auf der Opernbühne zu singen und zu spielen und freue mich darüber“, erzählt Volpert. „Diese Bühnenerfahrung kommt mir bei der Gestaltung in Mendelssohns Walpurgismusik sehr zu gute.“„In diesem großartigen Werk habe ich nur eine kleinere Rolle zu singen“, mischt sich die Mezzo-Sopranistin Katrin Auzinger ein. Aber Claus-Ulrich Heinke hatte die Idee, dass wir vor die Ouvertüre drei Solo-Lieder von Mendelssohn setzen können, und zwar in einer Bearbeitung für Orchester und meine Stimme. Darauf freue ich mich sehr“. Die in Linz aufgewachsene Solistin begann mit ihrer musikalischen Ausbildung bereits als Kind, – zunächst mit dem Cello, das sie später bis zur Konzertreife studierte. „Irgendwann aber entdeckte ich meine Stimme und merkte, dass Singen mein Schwerpunkt werden sollte.“ Namhafte Lehrer begleiteten ihren Weg. Und heute ist die Mezzo-Sopranistin eine gesuchte Sängerin, die sowohl auf der Opernbühne als auch auf dem Konzertpodium gefeiert wird.Das Konzert der SingAkademie Niedersachsen in der St.-Osdag-Kirche Mandelsloh findet am Sonntag, 28. April, um 16 Uhr statt. Ab 15.30 Uhr wird Dirigent Claus-Ulrich Heinke in das Programm einführen. Auf dem Programm stehen außer den im Gespräch erwähnten Werken von Felix Mendelssohn-Bartholdy die Ungarische Rhapsodie Nr. 2 von Franz Liszt und die temperamentvolle folkloristische Komposition „Tänze aus Kálló“ von Zoltán Kodály. Gemeinsam mit dem Jungen Philharmonischen Orchester Niedersachsen JPON wird dann ein großer deutsch-ungarischer Konzertchor mit über 80 Sängern das Konzert gestalten. Denn die SingAkademie hat den Chor „Budapesti Vándor Kórus“ zu Gast.Karten gibt es beim Theater- und Konzertkreis, Marktstraße 5 in Neustadt/Rbge., Telefon (0 50 32) 6 17 99, beim Pfarrbüro St. Osdag, St.-Osdag-Straße 21, Telefon (0 50 72) 3 34 oder online: kg.mandelsloh@evlka.de und in der Mandelsloher St.-Osdag-Apotheke.