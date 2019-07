Syrisches Grillfest sucht noch Teilnehmende

Mellendorf. Am Freitag, 26. Juli, bietet die vhs Hannover Land einen Kochkurs „Syrisches Grillfest“ (V.-Nr. Y923247), in der Wedemark an. Treffpunkt ist an der Berthold-Otto-Schule/MGH, Gilborn 6. Die Teilnehmer erwartet eine märchenhafte, geheimnisvolle, kulinarische Reise in den Orient. Gemeinsam werden sie an diesem Abend ein syrisches Grillfest aus Tausendundeiner Nacht zaubern. Die zubereiteten Speisen werden sie anschließend gemeinsam in traditioneller orientalischer Atmosphäre genießen. Die Teilnehmenden werden gebeten, Behälter für Kostproben, Getränke, ein Geschirrtuch und eine Schürze mitzubringen. Der Kurs findet von 18 bis 21.45 Uhr statt und kostet 25 Euro zuzüglich Materialkosten nach Verbrauch. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 51 37) 9 80 03 30 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.