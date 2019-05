T 6 gestohlen

Essel. In der Nacht zu Dienstag, zwischen 1und 5 Uhr entwendeten Autodiebe einen schwarzen VW T6 Multivan, der verschlossen vor einer Garage am Lange Feldweg in Essel abgestellt war. Vermutlich nahmen die Täter auch ein Kettcar „Dino Car“ mit. Die Schadenshöhe wird auf rund 42.900 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat

bitte an die Polizei Schwarmstedt unter der Telefonnummer (0 50 71) 51 14 90.