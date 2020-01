Table-Quiz in Abbensen

Abbensen. Zum vierten Mal lädt der Dorfverschönerungsverein Abbensen am Freitag, 24. Januar, in das Dorfgemeinschaftshaus Abbensen zum Table-Quiz ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Es spielen Mannschaften mit sechs Personen gegeneinander. In vier Runden werden Fragen aus unterschiedlichen Sachgebieten gestellt. In der ersten Spielrunde geht es um „Brett- und Gesellschaftsspiele“, die anderen Themen werden erst während des Spiels bekannt gegeben. Bei diesem Quiz kommt es nicht nur auf umfang-reiches Wissen, sondern insbesondere auch auf das Teamwork in der Gruppe, deren Zu-sammensetzung und die Fähigkeit „um die Ecke“ zu denken an. Es ist möglich, sich in kompletten Teams mit sechs Personen anzumelden, aber auch kleinere Teams oder Einzelpersonen sind herzlich willkommen.

Zu dieser Veranstaltung ist eine Anmeldung unter www.abbensen-dvv.de (bitte das Kontaktformular benutzen) unbedingt erforderlich. Zur Verfügung stehen 14 Tische, gehen mehr Anmeldungen ein, entscheidet die Reihenfolge des Eingangs. Weitere Informationen sind ebenfalls auf der Homepage des Dorfverschönerungsvereins Abbensen verfügbar. Die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro pro Person und wird am Veranstaltungsabend kassiert.