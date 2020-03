Tag der offenen Tür am Pestalozzi-Seminar in Burgwedel

Burgwedel. Unter dem Motto „Erzieher*in – ein Beruf mit Vielfalt“ öffnet am Sonnabend, 14. März, das Pestalozzi-Seminar, Pastor-Badenhop-Weg 2 bis 4, von 11 bis 15.30 Uhr seine Türen. An diesem Tag präsentiert sich die private evangelische Berufsfachschule für Sozialpädagogische Assistenten und Fachschule für Erzieher mit einem abwechslungsreichen und informativen Programm, zu dem alle Interessierten herzlich einladen sind.

Ausbildungsinteressierte erhalten zahlreiche Informationen rund um die Schule von Schülern und Lehrkräften. Neben einem bunten Rahmenprogramm beantworten Schüler und Lehrkräfte an Infoständen Fragen zu den Ausbildungsformen (Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistenten in Vollzeit und für Quereinsteiger sowie der Fachschule für Erzieher in Voll- und Teilzeit). Den Besuchern werden Rundgänge mit verschiedenen Stationen der Ausbildungsinhalte und passenden Aktivitäten angeboten. Neben all dem bunten Programm sorgen die Schüler des Pestalozzi-Seminars auch für das leibliche Wohl der Gäste: Bei Kaffee und Kuchen können die Besucher die Atmosphäre der Schule erleben.