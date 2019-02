Einweihung der neuen digitalen Luftdruckwaffenstände

Bissendorf. Die Schützengesellschaft Bissendorf lädt am Sonnabend, 9. März, ab 11 Uhr zum Tag der offenen Tür in das Schützenhaus, Am Mühlenberg ein. Durch den Umbau der 14 Druckluftwaffenstände auf eine digitale Meyton-Anlage ist die SG Bissendorf bestens gerüstet und damit Fit für die Zukunft. Um 11.15 Uhr startet die Feierstunde mit der Begrüßung der Gäste. Ab 12 Uhr werden die verschiedenen schießsportlichen Möglichkeiten vorgestellt und können ausprobiert werden. Für das leibliche Wohl ist mit Grill- und Getränkestand sowie Kaffee und Kuchentafel gesorgt. Als Attraktionen kann man zum Beispiel mit einem Heißluftballon in 40 Meter Höhe steigen, das Glücksrad drehen, Kinderschminken und vieles mehr-Programm: Beginn 11 Uhr mit Sektempfang, Bewirtung, Attraktionen; 11.15 Uhr Feierstunde – offizielle Eröffnung; Ansprache des 1. Vorsitzenden und der Gäste; 12 Uhr – Start der offenen Tür – Fit für die Zukunft; 18 Uhr Ende der Veranstaltung.