Fitness Lounge Schwarmstedt lädt ein

Schwarmstedt. Am Sonntag, 7. November, lädt das Team der Fitness Lounge Schwarmstedt in der Zeit von 10 bis 16 Uhr zum ersten Tag der offenen Tür nach langer Zeit ein. An diesem Tag wird am Mönkeberg 6 in Schwarmstedt einiges geboten: Alle Fitness- und Gesundheitsinteressierten sind herzlich eingeladen sich vor Ort einen Einblick vom vielseitigen Angebot zu machen, die Anlage zu besichtigen, sich beraten zu lassen und die Tages-Aktion zu nutzen: Wer sich an diesem Tag für eine zwölfmonatigen Mitgliedschaft entscheidet, bekommt zwei Gratis-Monate geschenkt und trainiert bis Ende des Jahres kostenfrei. Einen zusätzlichen Bonus können alldiejenigen nutzen, die sich zu zweit Anmelden: Auf diese Weise spart man 50 Prozent am jeweiligen Trainerpaket, die bei Bedarf Trainingspläne und Körperanalysen beinhalten. Für alle Besucher stehen ein Sektempfang, Kaffee und Kuchen und eine große Tombola mit vielen, tollen Preisen bereit.Fitness, Kurse, Sauna, Rehasport, Personaltraining, Heilpraktik und Ernährungscoaching: In den Räumen der Fitness Lounge wird Gesundheit ganzheitlich gedacht und gelebt. Vom KidsKickboxen bis hin zum Gesundheitszirkel, der sich eher auf die Bedürfnisse betagterer Menschen fokussiert – in der Fitness Lounge Schwarmstedt hat ein jeder die Möglichkeit seine Gesundheit & Wohlbefinden erhalten und zu steigern. Auch während der Schließphasen in der Corona Pandemie stand das Team rund um die Geschäftsführer Philipp Sander und Daniel Becker nicht still. So wurde unter großem Aufwand ein neuer Kraftgerätepark der Marke Life Fitness installiert, der Außentrainingsbereich optimiert, ein moderner Gesundheitsgerätezirkel integriert und neue Bodenflächen installiert.Ab dem 1. November startet dann noch der neue Kursplan mit über 30 Kursen wöchentlich, der die sechs verschiedenen Kursflächen der Anlage optimal für die Bedürfnisse der Trainierenden nutzt. Wer seine Lebensqualität verbessern, Schmerzen und überflüssige Pfunde verlieren wollen, ist in der Fitness Lounge genau richtig. Das hochmotivierte Team freut sich darauf, Interessierte am 7. November begrüßen zu dürfen. Nähere Infos gibt es unter der Telefonnummer (0 50 71) 80 07 355 oder der info@fitness-schwarmstedt.de. An diesem Tag gilt in der gesamten Anlage Maskenpflicht, sollte sich an der inzidiellen Situation etwas ändern behält sich die Geschäftsführung vor behördlich angeordnete Auflagen umzusetzen.