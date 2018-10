Behindertenbeirat lädt ins Bürgerhaus ein

Bissendorf. Am Donnerstag, 1. November, findet zum ersten Mal vom Behindertenbeirat der Gemeinde Wedemark der Tag des Gehörs statt. Der Behindertenbeirat möchte mit Hilfe von der Firma Kind und einigen Akteuren, das Bewusstsein für das Thema Vorbeugung von Hörverlust und Schwerhörigkeit fördern.Die Menschen gehen zum Sehtest, zum Zahncheck!, zur Vorsorgeuntersuchung. Doch das wichtigste Organ, das Ohr, wird vergessen oder stiefmütterlich behandelt. Das Gehör ist nicht erst im Alter wichtig, denn geistige Fitness braucht gute Ohren.Im Rahmen dieses Aktionstages wird der Behindertenbeirat mit fachkundigem Personal von der Firma Kind tatkräftig unterstützt. Die Hörgeräteakustiker bieten am Tag des Gehörs einen kostenlosen Hörtest an, beraten die Teilnehmer und beantworten gerne Fragen. Hier erleben die Besucher Hörakustik auf dem neuesten Stand und zum Anfassen. Der Behindertenbeirat möchte die Mitbürger, egal welchen Alters, zum Thema „Hören“ sensibilisieren und freutsich, viele Besucher im Bürgerhaus begrüßen zu dürfen.Der Tag des Gehörs findet statt am Donnerstag, 1. November, von 14 bis 18 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf statt. Die Veranstaltung richtet sich an alle Menschen jeden Alters, die schon einmal über einen Hörtest nachgedacht haben oder sich einfach nur einmal über die aktuellen neuen Möglichkeiten hierzu informieren möchten.Veranstaltungsinhalt: Kostenloser Hörtest in einem separaten Raum. Informationsmaterial zum Thema „Das Gehör“. Hörgeräte „zum Anfassen“. Möglichkeit für Gespräche mit Fachpersonal. Kleine Tischgruppen für Gespräche und nettes Beisammensein. Getränke, Kaffee und Kuchen gibt es gegen eine kleine Spende.