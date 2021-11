Tag des Kinderturnens

Brelingen. Der 1.FC Brelingen bietet am Sonnabend, 13. November, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr eine Aktion zum Tag des Kinderturnens an.Hier haben Kinder im Kindergartenalter (mit einer Begleitperson) die MöglichkeitStationen aus verschiedenen Bereichen des Kinderturnens auszuprobieren.Ob springen, balancieren, klettern – hüpfen, rollen ziehen - hier ist alles dabei!Für jede durchlaufene Station gibt es einen Stempel auf der Laufkarte.

Sind alle Stationen geschafft, bekommen die Kinder eine Urkunde.

Aber auch die Begleitperson kann sich ausprobieren. Unsere Tischtennissparte wird einige

Geschicklichkeitsübungen vorbereiten und auch die TT Ballmaschine wird zum Einsatz kommen.Der 1.FC Brelingen freut uns auf viele bekannte und neue Gesichter.

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. (Zutritt in die Halle unter Beachtung der 3G Regelungen. Es gelten die tagesaktuellen Corona-Regelungen. Fragen im Vorfeld gerne an halle@1fcbrelingen.de)