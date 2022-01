Tageseinnahmen entwendet

Langenhagen. UnbekannteTäter haben am Dienstag gegen 13.30 Uhr aus dem braunen Lieferwagen Ford Transit eines Marktstandes amMarktplatz am Brunnen in der Ostpassage eine Geldbörse und einen violetten Trolley mit einer pinkfarbenen Geldkassette mit den Tageseinnahmen in Höhe von rund 1.000 Euro entwendet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.