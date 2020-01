Tagesfahrt der Soldatenkameradschaft Mellendorf und Umgebung

Wedemark. Die Soldatenkameradschaft Mellendorf und Umgebung startet zur Tagesfahrt am Sonntag, 16. August, in den Harz. Abfahrt ist um 6.45 Uhr von Karsten-Meier in Hellendorf und um 7 Uhr von Mellendorf – Minimal. Gegen 9.30 Uhr wird die Gruppe Quedlinburgerreichen, nach kurzer Zeit zur freien Verfügung geht es mit der Harzer Schmalspurbahn durch das Selketal. Nach dem Mittagessen geht es nach Wernigerode . Dort wird der Miniatur-Harz im Bürgerpark Wernigerode mit 60 Modellen – Landschaftskulisse aus Bonsai-Bäumen, Bergen, Felsen und Bachläufen, mit zahlreichen Modell-Loks und Waggons, die auf insgesamt circa 400 Meter Streckenlänge fahren – besichtigt. Danach geht es in die Altstadt mit Stadtführung. Um 18 Uhr wird die HEimreise angetreten. Gäste sind willkommen. Der Preis pro Person beträgt 55 Euro. Anmeldungen bei Wilhelm Balke unter Telefon (0 51 30) 59 29 oder Andreas Günzel, Telefon (0 51 30) 3 92 04.