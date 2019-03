Tagesfahrt der Wedemärker NaturFreunde ins „Alte Land“

Wedemark. In diesem Jahr steht die traditionelle Busfahrt der Wedemärker NaturFreunde Mitte Mai auf dem Programm und führt Mitglieder und Gäste nach Stade und ins „Alte Land“.

Der Ausflug beginnt mit einem Brunchessen (kalt-warmes Büfett) im Hotel „Vier Linden“ in Stade. Nach dem Essen ist noch Zeit zu einem Bummel durch die charmante Fachwerkstadt, die sich seit 2009 wieder offiziell Hansestadt nennen darf. Danach geht die Fahrt durch das „Alte Land“, dem größten zusammenhängenden Obstanbaugebiet Nordeuropas, wo die Gäste im Hotel „Altes Land“ in Jork zum Altländer Kaffeeschmaus erwartet werden. Anschließend wird die Heimreise angetreten. Treffpunkt ist am 18. Mai um 8.15 Uhr der Bahnhof Mellendorf (Abfahrt des Busses 8.30 Uhr). Preis für den Busausflug inklusive Brunch, Kaffee und Kuchen 50 Euro für Vereinsmitglieder beziehungsweise 59 Euro für Gäste.

Nähere Informationen und Anmeldung bis spätestens 19. April bei Ingrid Mehrmann unter Telefon (0 51 30) 4 05 18. Eine gültige Anmeldung ist nur bei gleichzeitiger Überweisung der Fahrtkosten auf das Vereinskonto der NaturFreunde Wedemark möglich.