Tagesfahrt des Singkreises

Mellendorf. Der Mellendorf Singkreis lädt ein zu einer Tagesfahrt am 18. Juni. Diesmal geht der Ausflug nach Lübeln im Wendland und Hitzacker. Nach dem Frühstück am Bus ist ein Besuch des Rundlingsmuseum in Lübeln vorgesehen. Danach gibt es ein Mittagessen im Kartoffelhaus Lübeln mit anschließender Stadtführung durch Hitzacker. Zum Abschluss der Fahrt gibt es ein Kaffeetrinken im Hotel Dierks in Hitzacker. Abfahrt ist um 7.30 Uhr in Mellendorf (REWE-Parkplatz, Hellendorfer Kirchweg 14). Gegen 19.30 Uhr ist die Rückkehr geplant. Anmeldungen können ab sofort, spätestens bis 15. Mai unterTelefon (0 51 30) 16 65 oder (0 51 30) 14 61 abgegeben werden.