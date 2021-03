Taizégottesdienst in St. Marien

Mellendorf. Taizégottesdienst wird am heutigen Sonnabend, 6. März, um 18 Uhr in der katholischen Kirche St.Marien am Karpatenweg in Mellendorf. Augrund der kurzfristigen Veröffentlichung ist die Teilnahme ausnahmsweise auch ohne vorherige Anmeldung möglich, so Gemeindereferent Thomas Schenk.