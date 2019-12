Tannenbäume werden abgeholt

Wennebostel. Die Feuerwehr Wennebostel sammelt auch in diesem Jahr in Wennebostel wieder ausgediente Tannenbäume ein. Die Bäume werden am Sonnabend, 11. Januar, ab 10 Uhr abgeholt und sollten bis dahin sichtbar vorm Grundstück abgelegt sein.