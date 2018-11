Tannenbaum wird aufgestellt

Bissendorf. Die Adventszeit naht mit großen Schritten – um zur gemütlichen Atmosphäre in Bissendorf beizutragen wird die IBK auch in diesem Jahr im Ortskern einen Tannenbaum aufstellen. Die Interessengemeinschaft lädt herzlich ein, am Donnerstag, 29. November, ab 18.15 Uhr (im Anschluss an den Landmarkt) bei Glühwein oder Punsch und Keksen die Adventszeit einzuläuten. Den musikalischen Rahmen bereitet die Hornklasse der Musikschule Wedemark unter Leitung von Angelika Müller. Zur großen Freude der IBK konnten in diesem Jahr die Kindertagesstätten in Bissendorf und Wennebostel gewonnen werden und verschönern den Tannenbaum mit tollen Weihnachtsbasteleien.