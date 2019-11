Tannenbaum wird wieder leuchten

Bissendorf. Die IBK lädt auch in diesem Jahr wieder zum Tannenbaumerleuchten ein am Donnerstag, 28. November, ab 18.15 Uhr. Wie immer findet das Erleuchten der Tanne auf dem Sparkassenparkplatz in Bissendorf statt. Für weihnachtliche Stimmung sorgt in diesem Jahr Udo Heppner mit deiner Drehorgel und selbstverständlich sorgen die IBK-Mitglieder für das leibliche Wohl mit Glühwein, Punsch und Keksen.