Tannenbaumaktion

Elze. Am Sonnabend, 11. Januar 2020, startet wieder in Elze die Tannenbauaktion mit den Konfirmanden der Jahrgänge 2019 und 2020 der Kirchengemeinde. Um 9.30 Uhr wird mit einem gemeinsamen Frühstück begonnen, um gestärkt in Elze die ausgedienten Weihnachtsbäume ein zu sammeln. Die Elzer werden gebeten bis 10 Uhr ihren Weihnachtsbaum an die Straße zu legen. Die Jugendlichen melden sich dann zum Abholen des Baumes und freuen sich über eine Spende für die Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde. Freiwillige Helfer, Väter, Mütter Ex-Konfis und natürlich auch andere werden zur Unterstützung beim Einsammeln der Bäume gebraucht. Schön wäre es, wenn die Teilnehmer sich vorab im Kirchenbüro unter Telefon (0 51 30) 29 22 anmelden.