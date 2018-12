Tannenbaumaktion

Bissendorf. Auch im nächsten Jahr startet wieder die Tannenbaumeinsammelaktion der Jugendfeuerwehr Bissendorf-Scherenbostel am Sonnabend, 12. Januar 2019, ab 9.30 Uhr sollten die Bäume an der Straße liegen. Drahtverflochtetne Tanne kann nicht mitgenommen werden. Schreddergut für den Garten kann von 12 bis 16 Uhr an der Osterfeuerwiese abgeholt werden. Spenden sollen für die Jugendarbeit genutzt werden.