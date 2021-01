Tannenbaumaktion entfällt

Konfirmanden müssen das Einsammeln der Bäume absagen

Elze. Die traditionelle und mit viel Spaß und Engagement in vielen Jahren durchgeführte Tannenbaumaktion kann aufgrund der derzeitigen Pandemie-Situation nicht stattfinden. „Wir hätten es gerne gemacht und die Konfis haben sich auch schon gefreut“, weiß Pastor Maik Schwarz, „aber bei dieser Aktion ist es schwer, die Abstands- und Hygieneregeln zu jeder Zeit einhalten zu können. Deswegen ist es verantwortlicher, die Aktion in diesem Jahr nicht durchzuführen.“ 2022 werden aber in Elze wie gewohnt die ausgedienten Weihnachtsbäume am zweiten Samstag im Januar, das ist dann der 8.Januar, von den Jugendlichen der Kirchengemeinde gegen eine Spende für die Jugendarbeit eingesammelt. Wer auch in diesem Jahr etwas für die Jugendarbeit geben möchte, kann das im Kirchenbüro oder in den Gottesdiensten gerne tun, die hoffentlich bald wieder stattfinden werden.