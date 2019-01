Tannenbaumverbrennen

Hellendorf. Am Sonntag, 13. Januar, ab 16.30 Uhr startet in der Sandkuhle am Dorfgemeinschaftshaus das 13. Hellendorfer Weihnachtsbaumverbrennen. Als symbolischen Eintritt sollte jeder seinen Weihnachtsbaum mitbringen. Aber auch wer

keinen dabei hat, ist herzlich eingeladen. Für das leibliche Wohl sorgt die Osterfeuergruppe

der Freiwilligen Feuerwehr Hellendorf mit einigen kulinarischen Köstlichkeiten. Also am 13. Januar den Tannenbaum unter den Arm und ab in die Kuhle.