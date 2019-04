Rockflair mit Jack & Daniel featuring Rainer Schumann

Mellendorf. Der Mittwoch, 1. Mai, ab 11 Uhr in Mellendorf, das ist Rock und Pop, Blues, Country & Chartbreaker bei dem „Tanz um den Maibaum“ der CDU Mellendorf-Gailhof. Das ist leckeres Essen, gut gekühlte Getränke und Spaß auch für die Kleinen auf dem Hof von Familie Bruns an der Pechriede in Mellendorf.„Nach nunmehr sechs Jahren mit der Band „Saitensprünge“ haben wir uns musikalisch verändert. Es ist uns gelungen das namenhafte Duo „Jack & Daniel“ aus Hannover für unsere Veranstaltung zu gewinnen,“ freut sich Jessica Borgas, erste Vorsitzende des Ortsverbandes und Ortsbürgermeisterin von Mellendorf und Gailhof.Jack & Daniel – das ist „unplugged“ vom Allerfeinsten! Neben Klassikern des Blues – von J.L. Hooker bis E. Clapton – und ausgewählten Oldies (Beatles, CCR, etc.) „wildern“ die beiden Musiker auch in den Gefilden des Country und Western („… wir spielen beides!“). Zwischendurch mutiert das Duo zur kleinsten Top-40-Band der Welt und bietet Chartbreaker der letzten Jahre. „Aber damit nicht genug, neben diesen beiden wirklich tollen Musikern wird auch Rainer Schumann, bis zu deren Auflösung Drummer bei der Rockband Fury in the Slaughterhouse, mit von der Partie sein. Das ist wirklich maximal großartig“, freut sich Jessica Borgas sichtlich.Die Organisatoren können ihr Glück kaum fassen, zumal alles sehr kurzfristig geschehen musste. „Bei unserer bisherigen Band hat es leider einen krankheitsbedingten Ausfall gegeben, was uns zu diesem Schritt veranlasst hat. Das daraus eine so tolle Möglichkeit entsteht, haben wir nicht zu träumen gewagt“, sind sich alle einig und hoffen, viele Gäste auf ihrem Fest begrüßen zu können. Gegen 13 Uhr wird Tilman Kuban, Kandidat für das Europäische Parlament und Vorsitzender der Jungen Union Deutschlands, das Fest besuchen und für Gespräche zur Verfügung stehen.Wie auch in den vergangenen Jahren handelt es sich um ein Fest für die ganze Familie und somit gibt es auch wieder viele Attraktionen für die kleinen Familienmitglieder. So wird wieder eine schöne große Hüpfburg bereitstehen und auch das beliebte Kinderschminken wird wieder angeboten. Die Möglichkeit zum Fußballspielen ist ebenfalls gegeben!Kaffee, Kuchen und Waffeln, Fischbrötchen vom Hof Pflüger aus Hellendorf und die lecker gegrillten Bratwürste werden selbstverständlich auch wieder angeboten. „Wir freuen uns auf viele Besucher, gerade auch Familien werden sich bei uns wohlfühlen! Wir haben einiges für die Kinder organisiert, da können sich auch die Eltern amüsieren“, freut sich Jessica Borgas.Das gesamte Team ist gespannt und freut sich auf die Feier am 1. Mai, bei hoffentlich herrlichem Wetter!