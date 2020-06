Tanzen im Sitzen

Anmeldung zwingend erforderlich

Mellendorf. Die Freude im Mehrgenerationenhaus ist groß. Ab Montag, 29. Juni, wird im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf wieder gemeinsam im Sitzen getanzt, selbstverständlich unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Um einen ausreichenden Abstand gewährleisten zu können, wird sichergestellt, dass nur neun Personen teilnehmen. Vor dem ersten Termin ist deshalb eine verbindliche Anmeldung beim Mehrgenerationenhaus erforderlich unter der Telefonnummer (0 51 30) 9 74 45 11 oder per E-Mail über freiwilligenagentur@wedemark.de. Neue Teilnehmer sind willkommen, soweit es freie Plätze gibt. Auch der Fahrdienst kann wieder telefonisch angemeldet werden. Sollten sich viel mehr Personen anmelden, als Plätze vorhanden sind, wird die Öffnung einer weiteren Gruppe in Erwägung gezogen. Die Tanzgruppe auf der Fläche für Frauen muss sich leider noch ein bisschen gedulden. Nach den Sommerferien wird aber auch das sicher wieder möglich sein.