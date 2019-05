Tanztee im MGH

Faltenrock trifft Nadelstreifen

Mellendorf. Mit Gerhard Wendland in den Morgen tanzen oder wie einst Lili Marleen unter der Laterne stehen – die Gelegenheit zu den besten Oldies und Evergreens das Tanzbein zu schwingen, gibt es am Sonnabend, 11. Mai, ab 15.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Wedemark (MGH). Für alle Tanzfreunde der Wedemark findet im MGH, Gilborn 6 in Mellendorf, ein toller Tanznachmittag statt. Ob man ein Mädel oder einen Kerl hat oder keins, ist nicht so wichtig, genauso wenig ob man schon in den Sechzigern zu den Lieblingsliedern getanzt hat oder sie jetzt erst entdeckt. Jeder ist eingeladen und willkommen.Für die Musik sorgt DJ Serax, der eine nostalgische Auswahl der besten Tanzstücke zusammengetragen hat. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Für diejenigen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind oder keine Fahrgelegenheit haben, stellt das Team des MGH einen Fahrdienst zur Verfügung. Mitschunkeln ist nämlich auch im Sitzen möglich. Organisiert wird der beschwingte Nachmittag von den Seniorenengeln Wedemark, für deren Mitglieder die Wedebiene im Einsatz sein wird.Damit Fahrdienst und Verpflegung präziser geplant werden können, bittet das Team des MGH um Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 9 74 31 44 oder unter freiwilligenagentur@wedemark.de.