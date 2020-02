Tanztee im MGH

Mellendorf. Nach Faltenrock trifft Nadelstreifen – Seniorenengel laden ein zum dritten Tanztee im MGH am Sonnabend, 8. Februar, ab 15.30 Uhr ein. Um Voranmeldung wird gebeten, damit die Kuchenmenge kalkuliert werden kann. Die WedeBiene organisiert einen Fahrdienst. Das wichtigste zuerst: Anmeldungen zum beschwingten Nachmittag können vorgenommen werden unter Telefon (0 51 30) 9 74 31 44 oder unter freiwilligenagentur@wedemark.de. Es gibt vor Ort Kaffee, Kuchen und Tee. Nach der Anmeldung heißt es mit Gerhard Wendland in den Morgen tanzen oder wie einst Lili Marleen unter der Laterne stehen. Dies ist die Gelegenheit zu den besten Oldies und Evergreens das Tanzbein zu schwingen. Jeder ist eingeladen und willkommen. Für diejenigen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind oder keine Fahrgelegenheit haben, wird ein Fahrdienst zur Verfügung gestellt. Mitschunkeln ist nämlich auch im Sitzen erwünscht. Die Musik kommt allerdings nicht vom Mann am Klavier, sondern von DJ Serax, der eine nostalgische Auswahl der besten Tanzmusik zusammengetragen hat.