Taschendiebstahl

Mellendorf. Wie erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es am 16. Februar zwischen 15 und 15.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt am Burgweg zu einem Taschendiebstahl, bei welchem die Geldbörse des Geschädigten aus der rechten Hosentasche entwendet wurde. Die Geldbörse wurde zwischenzeitlich wieder aufgefunden. Lediglich das Bargeld aus der Geldbörse fehlte.