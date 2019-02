„Taten statt Worte“ am Internationalen Weltfrauentag in der Gemeinde Wedemark

Mellendorf. Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe zum 100-jährigen Jubiläum des Frauenwahlrechts in Deutschland feiern die Wedemärkerinnen am Freitag, 8. März, den Internationalen Weltfrauentag mit Blick auf schwere Gefechte, die dafür gefochten wurden. Gezeigt wird der Film „Suffragette – Taten statt Worte“.

Maud Watts arbeitet seit ihrem siebten Lebensjahr im Londoner East End in einer Wäscherei. Inzwischen ist sie mit ihrem Kollegen Sonny verheiratet und hat einen kleinen Sohn. Über die Qualität ihres Lebens stellt sich Maud nur wenige Fragen, bis sie eines Tages bei einem Botengang für ihren Boss Taylor in einen Aufstand der Suffragetten gerät. Unter den Steinewerferinnen ist auch Mauds Kollegin, die mit Herzblut für das Frauenwahlrecht kämpft. Vom Kampfgeist ihrer Mitstreiterinnen angesteckt und einer Rede der Suffragetten-Anführerin Emmeline Pankhurst angestachelt, ist Maud bald bereit, immer militanter für die Frauenrechte einzutreten.

Suffragetten waren Anfang des 20. Jahrhunderts Frauenrechtlerinnen in Großbritannien und den Vereinigten Staaten, die vor allem mit passivem Widerstand, Störungen offizieller Veranstaltungen und auch Hungerstreiks für ein allgemeines Frauenwahlrecht eintraten.

Während der Zeit dieser Filmreihe bis zum 29. November 2018 galt Damenwahl! Aus sechs Filmen bestimmten interessierte Frauen mit ihrem Stimmzettel das Kinoprogramm für das Frühjahr 2019.

Veranstaltet in Kooperation der Arbeitsbereiche Gleichstellung & Integration, Kultur und Bibliothek der Gemeinde Wedemark wird der Film am Freitag, 8. März, um 20 Uhr in der Bibliothek im Schulzentrum, Campus W in Mellendorf gezeigt; Zugang über den Roye-Platz. Die Veranstaltung kann barrierefrei besucht werden. Der Eintritt ist kostenfrei, Getränke stehen zum Kauf zur Verfügung.