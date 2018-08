Tauschringtreffen

Mellendorf. Am Montag, 3. September, treffen sich die Tauschringteilnehmer wieder um 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf. Alle zwei Monate, immer im ungeraden Monat, kommt die Gruppe zusammen. Die Abende werden zum persönlichen Austausch und Planungen in die Zukunft genutzt. Wie immer sind Gäste an diesem Abend herzlich willkommen.