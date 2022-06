TCS-Versammlung

Sommerbostel. Am 4. Juli um 19 Uhr steht die Mitgliederversammlung beim TC Sommerbostel an. Das Vorstandsteam um den 1. Vorsitzenden Wolfgang Schittek informiert über alles Wissenswerte. Wird die Anlage in Kürze durch einen Kinderspielplatz ergänzt? Wäre die Installation einer Flutlichtanlage eine sinnvolle Investition in die Zukunft des Vereins? Um diese und viele weitere Fragen geht es auf der Mitgliederversammlung, die nach einer Corona-bedingten Pause wieder als Präsenzveranstaltung im Clubheim durchgeführt werden kann. Im Anschluss an die Versammlung ist noch ein kleiner Imbiss geplant, der Vorstand freut sich auf zahlreiches Erscheinen und einen regen Austausch.