TCW-Versammlung im Freien

Mellendorf. Die Jahreshauptversammlung des TC Wedemark ist unverändert für Mittwoch, 5. Mai, um 19.30 Uhr geplant und wird dieses Mal wegen Corona im Freien auf der Anlage des Tennisclub Wedemark Am Freizeitpark in Mellendorf stattfinden, wenn das Wetter mitspielt. Die Tagesordnung kann auf der Homepage eingesehen werden. Eine Unbekannte bleibt jedoch die Inzidenzzahl der Region Hannover. Falls diese am 3. Mai, also zwei Tage vor der Jahreshauptversammlung größer als 100 ist, wird die Versammlung erneut verschoben werden müssen. Details wird es dann kurzfristig per Mail und auf der Homepage geben. Die Mitglieder werden gebeten, dieses schrittweise Vorgehen zu entschuldigen, aber die Gesundheit aller geht vor, so der Vorstand.