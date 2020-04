Teilnehmende für Online-Studie gesucht

Langzeitstudie der Universität Osnabrück

Wedemark. In der Zeit der Corona-Krise haben die Wedemärker schon viel erlebt,so Anne-Kathrin Kracke von der Freiwilligenagentur Wedemark. Besondere Umstände, geschlossene Geschäfte, aber auch eine Welle der Hilfsbereitschaft und viele spontane Aktionen, die aus der Gemeinschaft der Wedemärkerinnen und Wedemärker geboren sind. Welche Auswirkungen die Pandemie auf die Wahrnehmung von Sicherheit und Fragen des Zusammenlebens genau hat, ist Mittelpunkt einer nun gestarteten Langzeitstudie an der Universität Osnabrück, die in Zusammenarbeit mit dem Robert Koch Institut und der Freiwilligenagentur Wedemark durchgeführt wird.In dem Projekt wird insbesondere untersucht, wie Persönlichkeitseigenschaften und soziale Beziehungen (zum Beispiel mit Freundinnen und Freunden oder Familienmitgliedern) das Erleben und Verhalten in der aktuellen Situation mitbestimmen. Dafür möchte die Studie Menschen über mehrere Wochen begleiten, in denen sie den Teilnehmenden zu vier verschiedenen Zeitpunkten die gleichen Fragen stellt. Dadurch können mögliche Veränderung im Erleben und Verhalten während der Corona-Pandemie erforscht werden. Geleitet wird das Projekt von Prof. Dr. Maarten van Zalk vom Institut für Psychologie der Universität OsnabrückDie Einladung zur Teilnahme richtet sich an volljährige Personen. Die Online-Umfrage kann von zu Hause aus bearbeitet werden. Dafür wird lediglich ein internetfähiges Gerät benötigt. Die Bearbeitungszeit jeder der insgesamt vier Befragungen beträgt jeweils etwa 15-30 Minuten. Die Teilnahme ist unter https://ww2.unipark.de/uc/corona_wedemark/ möglich.Als Dankeschön werden zehn mal 500 Euro verlost. Weitere Nachfragen sind per E-Mail unter uos_gesellschaft@uos.de möglich.