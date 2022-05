Telefonsprechstunde am 19. Mai

Lars Klingbeil ist für die Bürger im Wahlkreis erreichbar

Heidekreis. Lars Klingbeil ist bei seiner nächsten Telefonsprechstunde am 19.05.2022 erneut telefonisch für die Bürgerinnen und Bürger aus dem Heidekreis und dem Landkreis Rotenburg zu erreichen. Von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr beantwortet der SPD-Politiker die Fragen aus der Region und hat ein offenes Ohr für die Sorgen, Anregungen und Hinweise. „Das weltpolitische Geschehen verunsichert viele Menschen und stellt auch die Menschen im Heidekreis und Landkreis Rotenburg vor große Herausforderungen. In diesen Zeiten ist mit das persönliche Gespräch besonders wichtig", mach der Bundestagsabgeordnete deutlich.Wer an der Telefonsprechstunde interessiert ist, wird gebeten, sich per Mail an lars.klingbeil@bundestag.de mit den Fragen und Anliegen sowie der Telefonnummer anzumelden.