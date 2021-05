Telefonsprechstunde

Heidekreis. Am Montag, 31. Mai, findet die nächste Telefonsprechstunde des heimischen Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil statt. Von 10 bis 11 Uhr hat der SPD-Politiker wieder ein offenes Ohr für die Fragen, Sorgen und Hinweise der Menschen aus der Region.

Wer an der Telefonsprechstunde interessiert ist, wird gebeten, sich per Mail an lars.klingbeil@bundestag.de anzumelden. Mit der Anmeldung sollten möglichst auch gleich das Gesprächsthema sowie die Telefonnummer mitgeschickt werden.