Terminänderung beim SoVD

Wennebostel. Der Ortsvorstand des SoVD Wedemark teilt mit, dass die Mitgliederversammlung am Sonnabend, 22. Februar, aus terminlichen Gründen leider verschoben werden muss. Neuer Termin ist Sonnabend, 4. April, um 14.30 Uhr im Gasthaus Bludau in Wennebostel. Zusätzlich findet im Februar, am Mittwoch, 26. Februar, um 14.30 Uhr ein Infonachmittag statt. Alle anderen Termine behalten ihre Gültigkeit. Alle Mitglieder und Gäste sind herzlich eingeladen. Für Informationen steht Ruth Kraaß unter Telefon (0 51 30) 62 85 zur Verfügung.