Termine des VNV

Bissendorf. Folgende Termine stehen beim Verschönerungs- und Naturschutzvereins Bissendorf an: Die Ideenschmiede des VNV im Brunnenhof findet immer um 19 Uhr am 7. Februar, 1. April, 9.Mai und 13. Juni statt. Die Jahreshauptversammlung startet am Donnerstag, 14. März, um 19 Uhr bei Bludau mit einem Vortrag zum Thema „Blumenzwiebeln“. Die Müllsammelaktion in und um Bissendorf ist für den 16. März 2019 um 10 Uhr geplant. Treffpunkt ist am Isernhägener Damm. Der VNV würde sich freuen, wenn viele Bissendorfer diese Veranstaltungen besuchten.