Termine für Infoveranstaltungen und Beratertage zum Glasfaser-Ausbau

Wedemark. Folgende Informationsveranstaltungen bietet htp zum Glasfaserausbau an: Am 26. September für Bissendorf-Ost und Wennebostel um 19 Uhr im Bürgerhaus, Beratertag ist dann am 27. September von 15 bis 20 Uhr ebenfalls im Bürgerhaus. Für Bissendorf-West am 1. Oktober um 19 Uhr im Bürgerhaus und Beratertag ist am 2. Oktober von 15 bis 20 Uhr ebenfalls im Bürgerhaus. Für Scherenbostel und Wiechendorf findet der Infoabend am 9. Oktober um 19 Uhr statt und der Beratertag dazu am 11. Oktober von 15 bis 20 Uhr, beide Termine im Bürgerhaus, und für Bissendorf-Wietze findet der Infoabend am 14. Oktober um 19 Uhr und der Beratertag am 18. Oktober von 15 bis 20 Uhr im Bürgerhaus statt. Das htp-Infomobil steht noch am 11. und 12. September von 14 bis 18 Uhr in Elze, Auf dem Farnkamp (gegenüber Edeka Lüders). Vom 16. bis 27. September steht das Infomobil immer von montags bis donnerstags von 14 bis 18 Uhr vor dem REWE-Markt in Mellendorf am Burgweg.