Termine im Dezember

Viel los bei der Reservisten-Kameradschaft

Wedemark. Folgende Veranstaltungen der Reservisten-Kameradschaft sind im Dezember geplant: Es finden keine kameradschaftlichen und sicherheitspolitischen Veranstaltungen statt. Folgende Schießsport-Termine gibt es: Am Freitag, 6. Dezember, Kleinkaliber-Vereinsmeisterschießen auf den Pokal Jahresbester der Reservisten-Kameradschaft ab 19 Uhr im Schützenhaus Mellendorf. Unter der Leitung des Majors der Reserve Dirk Kemmerich findet am Mittwoch, 11. Dezember, von 18 bis 22 Uhr, eine Waffen- und Schießausbildung am Ausbildungsgerät Schießsimulator Handwaffen/Panzerabwehrhandwaffen im Fliegerhorst Wunstorf, Zur Luftbrücke statt. Am Sonnabend, 14. Dezember, findet das Schießen auf den Weihnachtsmann-Vereinsvergleich mit Kurzwaffe (Pistole) von 14 bis 16 Uhr im Schützenhaus Berkhof, Berkhofer Straße 34b unter der Leitung des Hauptgefreiten der Reserve Gerald Schramke statt.Auskünfte zu sämtlichen Veranstaltungen erteilt Oberfeldwebel der Reserve Knuth Uhland unter Telefon (0 50 73) 92 63 71 und für Schießsport-Veranstaltungen Hauptgefreiter der Reserve Gerald Schramke unter Telefon (0 51 30) 37 29 55. Außerdem steht jederzeit die Mailadresse service@rk-wedemark.de bereit.